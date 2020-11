Maradona: No hay signos de violencia o criminalidad en el cuerpo

Sigue la conmoción mundial por el repentino fallecimiento de Diego Armando Maradona, a los 60 años de edad.

En medio de las novedades en torno a su deceso, habló uno de los fiscales que está investigando la muerte del astro argentino, quien confirmó que el trágico desenlace habría sido por causas naturales, según las primeras pericias.

“Podemos confirmar con dolor el fallecimiento de Maradona, aproximadamente a las 12 del día de la fecha, a las 16 comenzó el trabajo de la policía científica que llegó al domicilio” para hacer las averiguaciones pertinentes, explicó el fiscal John Broyard ante los medios que estaban en el lugar.

Del mismo modo dijo que a las 18 horas en la morgue del hospital de (la localidad bonaerense de) San Bernardo comenzará la autopsia, la cual “va a establecer las causas de la muerte”.

No obstante anticipó que, según las primeras averiguaciones, “no se advirtieron signos de criminalidad o de violencia, el fallecimiento no posee características más que naturales”, puntualizó el fiscal.