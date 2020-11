Periodista salteña: "Maradona era misógino, violento, perseguidor, manipulador y negador de hijos"

La periodista salteña Marcela Jesús, a través de su programa por FM Profesional, dio su parecer sobre la muerte de Diego Armando Maradona, que no pasarán por alto, en un día de duelo nacional.

Esto opinó al abrir su programa de hoy:

"No todo es bueno y no todo es lindo. Usted sabe que ayer me llamó la atención cómo la idolatría de los argentinos llega a pintarnos tal cual somos, y ayer cuando se hablaba de Maradona, yo decía y me acordaba de esas publicaciones en Facebook que hablaban del día que se murió cada uno que tenía que ver con el día de lo que era. Y ayer se murió Maradona, en el día de la lucha de la violencia contra la mujer, Maradona que era misógino, violento, perseguidor y manipulador de sus ex mujeres y negador de sus hijos. Eso era Maradona, además jugaba bien al fútbol y se murió ayer en un día histórico de lucha en donde las mujeres luchaban por todo lo que él era.









Por un lado era un ídolo del fútbol, pero por otro lado era también todas estas cosas, y la verdad que yo me llenaba de tristeza porque la gente se acordaba de la idolatría, del gol que hizo con la mano… que no debió haber sido aplaudido nunca, porque estaba en contra de las normas, se acordaban de lo que él era, pero no de lo que él había hecho en su vida y de lo que representaba especialmente para tantas mujeres sojuzgadas por hombres como Diego Armando Maradona. Y en la jornada de ayer me parecía tristísimo que nadie se acuerde de esas cosas. Cuando tenemos que poner en la balanza la idolatría de alguien que jugó bien al fútbol y la dignidad humana que está en lo que él hizo con las mujeres, en llamar a los hijos… que él tuvo hijos del dinero, sin tener en cuenta que eran hijos suyos, fue realmente tristísimo.



Tristísimo también en el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, ver que chicas en Cuba tuvieron hijos para Maradona y parieron cuando tenían 15 y 16 años, eso es terrible. Nos pinta de cuerpo entero cómo somos los argentinos y es algo realmente lamentable. Vamos a hablar de eso en la jornada de hoy por supuesto también, y vamos a hablar de lo que está pasando en estos momentos con el velatorio de Maradona, porque muchos argentinos no pudieron despedir a sus seres queridos, se supone que estamos en distanciamiento, se supone que hay que usar el barbijo y hay una aglomeración de personas increíble, promocionada por el Gobierno Nacional, sin hablar de las piñas y todo lo demás que pasó esta mañana, no sé si realmente eso era necesario".



El audio de la opinión de la periodista: