¿Adiós a las PASO?: Para Mimessi, es positivo volver a las internas partidarias

En el marco del debate por el proyecto que prevé la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en 2021, que ya cuenta con media sanción del Senado, el intendente de Tartagal y presidente de la UCR (Unión Cívica Radical) Salta, en InformateSalta por Multivisión Federal, señaló que “todo lo que tenga que ver con reducir el gasto público hoy es primordial”.

Al igual que el diputado oranense Lara Gros, también se manifestó a favor de que los candidatos se elijan a través de las internas y los mecanismos propios de cada partido. “Soy un defensor de los partidos políticos como instituciones y herramientas de la democracia, creo que tenemos que volver a esos procesos, donde el partido define los candidatos, y atrás de cada candidato exista una plataforma, un programa de gobierno”.

Ante las especulaciones, el también ex legislador insistió en que si el verdadero espíritu de la suspensión de las PASO tiene que ver con fortalecer los partidos políticos y garantizar una disminución del gasto público es alentador. “Si esto sirve para volver a colocar los partidos como instituciones fuertes dentro de la democracia respaldadas por programas de gobierno, por planes y estrategias de políticas públicas, me parece positivo”

No obstante, aclaró que seguirá muy de cerca el debate en la Cámara Baja para despejar cualquier tipo de dudas. “Si hay detrás otra intención que no estoy viendo como con reducir la posibilidad de participación de vecinos en la vida pública y política, claramente no estoy de acuerdo, esperaré el debate en diputados, y lo voy a seguir con mucha atención”.

Con respecto al voto electrónico, que hoy no está en discusión, insistió en que se trata de un avance gigante. “Ha permitido equiparar a todos los partidos políticos, lo que estoy seguro es que no hay que volver a la boleta papel, ahora si se piensa en la boleta única y esta tiende a solidificar estas cuestiones de transparencia y de igualdad de oportunidades de partidos, lo apoyaremos”.







Por último, se refirió a la renovación de autoridades partidas, que quedó suspendidas hasta el 14 de marzo debido al contexto de pandemia. “Tenemos las escuelas cerradas para estudiantes en forma presencial, no nos entraba en la cabeza hacer abrir escuelas para ir a votar, además el padrón radical tiene una presencia muy grande de afiliados de avanzada edad, que son grupo de riesgo”, concluyó.