Imagen en el cielo se viralizó como una aparición de Maradona

Hace unos días fue una imagen que parecía ser la camiseta argentina con la figura de Maradona que se formó en el cielo y se viralizó en las redes. La muerte de Maradona, todo lo que su idolatría generaba en vida y que ahora con su muerte se potenció, seguramente ayuda a que ilusiones, fantasías y ensoñaciones se proyecten en mucha gente. Porque Diego no está y muchos necesitan verlo, encontrarlo, darle sentido a su ausencia tan poderosa. O tal vez si, un universo misterioso no esté hablando de una manera que no terminamos de comprender. Como sea, una nueva imagen en el cielo formada por una nubes hizo que un usuario de twitter sospechara que ahí se encontraba la silueta de Diego besando la Copa del Mundo que ganó en 1986. ¿A vos, qué te parece?

"No sé si estoy loco pero el día que se murió Diego en el obelisco se formo esa nube que parece que está besando la copa del mundo y le saqué foto", escribió el usuario @sebaarce_ /Pronto

MIRA LA FOTO: