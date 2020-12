Gobernadores del PJ buscan la suspensión de las PASO nacionales 2021

El proyecto que quieren presentar los gobernadores del PJ para suspender las PASO 2021 de forma excepcional ya está escrito. Tiene tres artículos y apunta a saltear la instancia de las primarias solo durante 2021, con el argumento -o la excusa- del impacto de la pandemia. La iniciativa sería presentada en las próximas horas por una veintena de diputados de más de diez distritos que responden a los oficialismos provinciales, que son los que vienen clamando por evitar la contienda de agosto del año próximo, publicó La Nación. Cabe destacar, que Salta ya ha tomado la decisión de suspender sus elecciones primarias hace pocas semanas.

Pero mientras que los gobernadores del PJ motorizan y aceleran el operativo "anti PASO", el kirchnerismo exhibe otra velocidad y otra agenda. Días atrás, Máximo Kirchner le hizo saber a un diputado de su bloque que no está convencido de cambiar las reglas electorales en esta instancia. El jefe de bloque también le manifestó en las últimas horas a varios interlocutores que hoy sus prioridades son dos: aborto y jubilaciones. No las PASO.

No de casualidad, la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau, hoy salió a bajarle un tono a la discusión. "No tenemos en agenda la suspensión de las PASO para estos días y no me parece que pueda tener un debate exprés", dijo en declaraciones a Futurock. Moreau proviene del Frente Renovador, pero que secunda a Máximo Kirchner como vicejefa de la bancada oficialista.

El presidente de Diputados, Sergio Massa -que deberá definir el giro a las comisiones- coincide con el planteo de suspender las PASO, aunque no lo diga públicamente. Pero debe moverse con cautela en el campamento del Frente de Todos. Hacia afuera, dejará correr la discusión parlamentaria, que quedará marcada por el contraste entre el PJ y el kirchnerismo.

Frente a este escenario, si un grupo de diputados peronistas presentan el proyecto mañana mismo ¿Con qué premura podría prosperar en la Cámara baja? "Es una ley electoral que implica acuerdos. Para avanzar tiene que ser en un diálogo con todas las fuerzas, con un amplio consenso", advirtió a LA NACION un importante colaborador al tanto del ánimo que existe en La Cámpora.

El argumento que esgrimen en el entorno de Máximo Kirchner es que no tiene sentido aprobar la suspensión de las PASO a nivel nacional si distritos como Capital Federal y Buenos Aires no sancionan sus propias leyes en el mismo sentido. Es que, aunque no hubiera primarias en el tramo de la boleta nacional, el padrón de esos distritos debería asistir de todas formas a las urnas en agosto, para elegir candidatos a las legislaturas porteña y bonaerense. Es casi la mitad del país votando igual. "Es necesario el consenso justamente para evitar esas cuestiones", insinuaron en el campamento kirchnerista.