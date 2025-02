Procesaron a Alberto Fernández por violencia de género

Este lunes el ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue procesado por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama Fabiola Yañez.

Las denuncias comenzaron el año pasado y Fabiola mostró imágenes de los presuntos golpes que le habría propinado el exmandatario.

Hoy, el juez federal Julián Ercolini procesó al ex jefe de Estado por los delitos de lesiones leves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en 2 oportunidades; lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; y amenazas coactivas.

Según trascendió, el expresidente también recibió un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes y se levantó su prohibición de salida del país.