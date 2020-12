COVID-19: Recomiendan pasar Navidad y Año Nuevo al aire libre

La llegada de las fiestas de fin de año está a la vuelta de la esquina y desde el Comité Operativo de Emergencias (COE) instan a la población a cumplir con las normas para evitar un aumento en los casos de COVID-19. Recomiendan que las reuniones se hagan en lugares abiertos y ventilados.

Al respecto por FM Aries, su presidente, el doctor Francisco Aguilar, diferenció la Navidad del Año Nuevo por las características que tiene cada una. Mientras que la primera es familiar, la segunda siempre fue motivo de fiestas con amigos.

“Recomendamos siempre que se junten con distancia, en lugares abiertos, tener cuidado con la gente mayor, aislarlos un poco, ponerlos un poco más lejos en la mesa, pero no es que no se pueden juntar, si se puede, cumpliendo con los protocolos que ya todos conocemos bien. Una fiesta no hay que transformarla en tragedia", dijo.

Asimismo, reconoció la complejidad del Año Nuevo por las tradicionales juntadas después del brindis. “A las 1 ya no es una fiesta familiar y ahí es cuando viene la responsabilidad de cada uno y la responsabilidad de los comerciantes, la responsabilidad de mucha gente de entender que este Año Nuevo tiene que ser diferente, hay que respetarnos entre todos”, expresó.

Aguilar indicó que no se puede controlar casa por casa la cantidad de personas que se junten. “Cada uno tendrá que entender que está en una pandemia, ya lo sabemos, sabemos cuáles son las medidas más importantes. Un lugar cerrado tiene 100 veces más riesgo que un lugar abierto y ventilado. Hay que apelar a la responsabilidad de todos”, aseveró.