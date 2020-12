Productores de Valle Calchaquí se manifestaron en Cachi

La movilización de productores del Valle Calchaquí por conflicto de Las Pailas se congregó, este sábado, en la plaza central de Cachi. El sacerdote local, Enrique Domínguez, acompañó el encuentro y llamó a la reflexión a la comunidad diaguita que reclama derechos sobre la tierra ocupada por privados.

“A mí me preocupan varias cosas, que a los que trabajan los persigan, varios producen trabajo y trabajo real. Le dan trabajo a más de 15 personas y es trabajo privado, trabajo real y autentico” indicó Domínguez.

Además, denunció que las personas que se reconocen como comunidad originaria posee bienes adquiridos a partir de la protesta pero que no incluidos en el patrimonio de la comunidad. “Algunos se hacen llamar caciques, y no lo son. Pongan a nombre de esa comunidad – si es que existe – las camionetas, las fincas que las han comprado cuando empezaron con estos líos”.

Domínguez agregó que las personas que reclaman derecho originarios no tienen la descendencia que aseguran y que a sus propios colaboradores los maltratan. “Son fascistas que se creen con derecho a dominar a cualquiera”.

Finalmente, el sacerdote local hizo un llamado a la coherencia. “Si están trabajando por el bien de la gente, que sean coherentes. Les pido que no mientan. No se puede ser cacique si tenés sangre de otra Nación. No voy a permitir que avasallen a la gente”

El próximo fin de semana, los productores del Valle Calchaquí anunciaron una nueva movilización con la presencia de más trabajadores vallistos que se quieren expresar.