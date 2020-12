Evo Morales agradeció al Gobierno y al pueblo argentino, a un año de refugiarse en el país

El exmandatario de Bolivia, Evo Morales, agradeció este sábado "el cariño, la solidaridad y el acompañamiento" del Gobierno y del pueblo argentino al cumplirse un año de la llegada al país tras ser forzado a renunciar al cargo y aseguró que durante su estadía "nunca" se sintió solo, informó Télam.

"Hace exactamente un año aterrizaba en suelo argentino. Llegaba desde la tierra mexicana que me dio refugio por un mes. Tierra a la que había llegado gracias a los esfuerzos tuyos, del presidente Andrés Manuel López Obrador y de otros presidentes y expresidentes que me salvaron la vida", indicó el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) en la misiva dirigida a Alberto Fernández.

A un año de nuestra llegada a #Argentina, envío esta carta al presidente @alferdez.

Mi corazón siempre estará agradecido con el pueblo argentino y sus autoridades por habernos acogido y apoyar el retorno de la democracia a #Bolivia. pic.twitter.com/YH0DZb4bcf — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 12, 2020

"Cuando llegué al aeropuerto de Ezeiza, me recibieron dirigentes sindicales que se habían organizado para darnos no solo la bienvenida, sino también seguridad. Fue un momento de gran emoción, tú habías asumido la Presidencia dos días antes y, yo me acercaba lo más que podía a mi querida Bolivia", recordó.

"Desde el primer momento, recibí el cariño, la solidaridad y el acompañamiento tuyo, de (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) y del pueblo argentino. Nunca me sentí solo, siempre supe que esos gestos eran una muestra del amor y la unión que nuestros pueblos sienten desde su nacimiento", añadió.