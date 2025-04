Luz verde para las apps de transporte en Salta: sin impuestos y con requisitos claros

Este miércoles se llevó a cabo un acto oficial de entrega de colectivos a distintos municipios de la provincia de Salta. Participaron el ministro de Gobierno, Ricardo Villada; el presidente de SAETA, Claudio Mohr; y los intendentes de la ciudad de Salta, La Viña, San Ramón de la Nueva Orán y General Ballivián.

En el marco del evento, el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, dialogó con CNN Salta 94.7 y se refirió a al regulación de las apps de transporte. “Ayer ya se publicó en el Boletín Oficial. Fue una iniciativa nuestra, desde el Ejecutivo. El que quiera laburar, que labure. Antes había un sistema donde se pagaba la diaria en las remiseras, algo que no me parecía justo. Hoy, el que quiera salir adelante puede hacerlo sin incumplir la ley, nosotros no le cobramos ninguna carga impositiva. Cumplí los requisitos y a trabajar”, afirmó.

Para poder trabajar con la aplicación, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos: descargarse la app correspondiente, contar con un carné habilitante, tener el seguro al día y asegurarse de que el vehículo cumpla con las condiciones exigidas. Si todo está en regla, pueden comenzar a trabajar sin inconvenientes.

Hogar de noche

Además, el intendente adelantó avances concretos en políticas sociales en conjunto con el gobierno provincial. “Venimos trabajando con los ministros de Desarrollo Social y de Seguridad, además del área de la Municipalidad, para abrir el hogar de noche. Está quedando bárbaro, tanto los pabellones de mujeres como los de hombres. Va a tener capacidad para más de 80 personas, para que estén cuidados y cómodos. Es por los salteños que no tienen dónde estar”, dijo.