"Se fue en paz": la hermana del Papa Francisco habló tras su fallecimiento

De los cinco hermanos de Jorge Mario Bergoglio, solo María Elena, de 77 años, sigue con vida. Fue ella quien, conmovida y orgullosa, anticipó en 2013 que su hermano “iba a ser un Papa que marcaría un antes y un después en la Iglesia”.

Esta vez, sin embargo, le tocó enfrentar la noticia que más temía: la muerte del Papa Francisco, ocurrida este lunes a los 88 años.

A las seis de la mañana, el teléfono de José Ignacio Bergoglio, hijo de María Elena, comenzó a vibrar con múltiples notificaciones. Al principio pensó que era la alarma, pero pronto comprendió que se trataba del fallecimiento de su tío. “Llamé a mi hermano y fuimos juntos a darle la noticia a mamá. Queríamos que lo supiera por nosotros”, contó a Caracol Noticias.

José Ignacio explicó que, dentro del dolor, lograron contener a su madre y estar a su lado. “La vimos entera, con fuerza, aunque atravesada por la tristeza. Se refugió en la paz de saber que Jorge ya no sufría y descansaba en serenidad”, expresó.

El sobrino del Papa recordó con especial emoción la última aparición pública de Francisco, el Domingo de Pascua, apenas un día antes de su fallecimiento. “Ese día lo vimos como alguien que había vencido a la enfermedad, pero ahora, al mirar las imágenes, sentimos que se estaba despidiendo con amor. Su último gesto fue hacia el mundo entero”, reflexionó.

Durante sus últimos días, la familia mantuvo contacto permanente con el entorno más cercano del Papa para conocer su estado de salud. “Teníamos una relación muy cercana, más allá de la distancia física. Jorge siempre estuvo presente, llamaba, se hacía sentir. Lo vamos a extrañar mucho”, dijo José Ignacio, quien confirmó que ni él ni su madre viajarán a Roma para el funeral.

“Para mí, Jorge y Francisco eran la misma persona”, dijo el sobrino, remarcando que el Papa mantenía su esencia incluso en el Vaticano. “Era cálido, sincero, cercano. Llamaba y empezaba la charla con un chiste. Pero también era firme: cuando me equivoqué, me lo dijo, me guió, me ayudó”, recordó.

Sobre el cierre, José Ignacio habló del legado de su tío: “Tuvo un coraje inmenso, desde joven enfrentó problemas de salud, eligió a Dios por encima del amor humano, y vivió tiempos difíciles en la Argentina. Aceptó una responsabilidad enorme como líder de la Iglesia, siempre creyendo que el poder verdadero es servir”. Con emoción, contó que esperaba anunciarle que será papá de una nena, pero no alcanzó a decírselo. “Desde donde está, ya lo sabe. Espero poder criarla con los valores que él me enseñó”. concluyó