Flexibilización del colectivo: ¿Quiénes son los salteños que pueden usarlo?

Con la evolución de la situación sanitaria en Salta en medio de la pandemia, desde SAETA han ido ampliando y flexibilizando sus permisos para que los usuarios puedan hacer uso del colectivo, pudiendo avanzar a partir de esta semana con los viajes por parte de jubilados o menores.

Al respecto y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el titular de SAETA, Claudio Mohr, amplió los detalles destacando cómo el servicio se expandió pasando de los 30.000 viajes al inicio del aislamiento, a los 170.000 viajes diarios actualmente, como dato inicial. “Esto tiene que ver con las medidas del Gobierno, en una mayor tranquilidad en un contexto de pandemia, cuando son menos los casos, se pueden flexibilizar ciertas medidas”, explicó Mohr sobre el nuevo permiso para abuelos y chicos en el uso del colectivo.

#LaMañanaDeCNN | 🗣🎙 Claudio Mohr, titular de @saetasa_oficial. "Desde el lunes niños, jubilados y pensionados van a poder viajes" — CNN Salta (@CNNSalta) December 11, 2020

Para ser más claro sobre quiénes pueden viajar en las unidades actualmente, el titular enumeró en La mañana de CNN que “pueden viajar los esenciales, los que tienen permiso de circulación, personas adultas o menores con turnos médicos verificables, con turnos bancarios y jubilados o pensionados por terminación de documentos los días que cobro según el cronograma de ANSES”.

A ellos “debemos sumar los adultos mayores que pueden viajar ahora sin permiso de circulación o sin turno médico” o los menores que deben acompañar a adultos a hacer trámites. Así, recalcó que por unidad viajan personas sentadas en todos los asientos más 10 a pie.

#LaMañanaDeCNN | 🗣🎙 Claudio Mohr, titular de @saetasa_oficial. "Cuando comenzó la pandemia teníamos 155 colectivos en circulación, y hoy estamos en un promedio superior a los 480, si hay mayor demanda, vamos a poner más coches en la calle, pero esto también tiene un techo" — CNN Salta (@CNNSalta) December 11, 2020

Junto a estos permisos, Mohr llamó a respetar las disposiciones y mantener los resguardos sanitarios, protocolares y de seguridad. “A esta altura de las circunstancias, ya sabemos qué debemos hacer, queda en nosotros no transgredir las normas”, dijo Mohr quien enfatizó que “vamos a seguir haciendo los controles con los equipos de inspectores”.

Finalmente y anticipándose a lo que vendrá, el titular de SAETA se refirió al precio del boleto adelantando que sufrirá un incremento a futuro. “Ahora no lo estamos conversando pero no podemos descartarlo, el último aumento fue en noviembre del año pasado, ya pasó más de un año, pensemos qué no aumentó este año, lo único fue el boleto del colectivo, (entonces) no podemos descartarlo”, concluyó en radio CNN Salta.