Fin de año: “No queremos más una silla vacía y un regalo sin abrir”

Salta sumó durante el fin de semana 4 nuevas muertes por siniestros viales, en el año suman 126 en total, 30 menos que el año pasado, sin embargo desde PAVICEI hacen un llamado a la reflexión a todos los que formamos el tránsito para impedir perder a familiares antes de las fiestas de fin de año.

En diálogo con la Mañana de CNN Radio, el titular del organismo, Raúl Padovani subrayó que hubo una disminución en el número de víctimas por la pandemia y las restricciones de circulación e instó a la población a cuidarse.

#LaMañanaDeCNN | 🗣🎙 Ya estamos en comunicación con Raúl Padovani, titular de PAVICEI (Padres de Victimas de Conductores Ebrios e Irresponsables), sobre el fin de semana trágico. #QuedateEnCasa #Radio #Accidentes pic.twitter.com/V8UPEAgPh5 — CNN Salta (@CNNSalta) December 14, 2020

“Usamos el barbijo, pero no el casco, el cinturón de seguridad y a altas velocidades y se aumentó el consumo de alcohol. No queremos más una silla vacía y un regalo sin abrir. Las causas no varían de otros años, pero si el descuide de cada uno de nosotros, del peatón, del ciclista, automovilista y motociclista”, dijo.

En este sentido, indicó que trabajan justamente en la prevención y necesitan bajar el alto índice de siniestralidad vial que tiene hoy en día la provincia.