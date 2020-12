Escándalo: Denuncian malversación de fondos en el Club Almudena de la Policía

Una denuncia se realizó ante la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, apuntando contra autoridades de alto rango de la Policía de la Provincia, por malversación de fondos en el Club La Almudena que pertenece a la fuerza, ubicado en la zona oeste de la Capital.

La denuncia la realizó un comisario de la institución, José Quiroga, quien en noviembre del año pasado asume la conducción del club tras ganar un concurso, pero de inmediato descubre faltas en la rendición de fondos de dinero, más de 200 mil pesos que salieron de la institución sin saberse su destino, la desaparición de ladrillos para obras, la compra de un aire acondicionado que no está, entre otros.

Si bien Quiroga denunció a sus superiores ante la Policía, no tuvo respuestas. Llevó la denuncia a Asuntos Internos con igual resultado. Entonces fue a la Fiscalía de Delitos Económicos, mientras comenzaron los hostigamientos en su contra.

“Cuando me hago cargo del complejo, al mes detecto irregularidades en varios frente del complejo”, indicó en diálogo con Telefé Salta donde agregó que “detecto irregularidades en el manejo de los salones, detecto una marcada incongruencia en los ingresos del complejos, las obras en el predio y eso me llama la atención” por lo cual comenzó a investigar.

Pero apenas hizo una presentación a sus superiores “se generaron mecanismos de apartamiento, de indiferencia, me sacan herramientas de gestión, me dicen que no debía realizar actos auditorios sino hacer de mi gestión para adelante”, prosiguiendo con acciones para “desmoralizarme, a tal punto que hacen que me aparte del área”.

Uno de los denunciados es el sub jefe de la Policía, Horacio Gallardo, denuncia a la cual Quiroga le sorprende la falta de respuestas inmediatas, como suele haber ante estos casos. “Cuando un policía es investigado, la inmediatez es precisa, inmediatamente lo separan, en este caso no hubo nada”, contó.

“Hice todo lo que debía, expuse las irregularidades, fui hasta la ley, tuve que acudir a la Fiscalía por el marcado hostigamiento y persecución que tuvieron conmigo, también con mi familia que lo sufría, a estos tipos no les importa nada”, concluyó Quiroga.

“Yo confío en la Justicia, como buen policía me merezco explicaciones como mínimo”