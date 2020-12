Incertidumbre con la Sputnik V: ¿ahora quiénes deberían aplicarse la vacuna rusa?

A la espera de la cura contra el coronavirus y la carrera medicinal por la misma, desde Rusia anunciaron que su vacuna, la cual ya causa más dudas que certezas, ahora no sería recomendable para personas mayores de 60 años, uno de los grupos que más precisa la dosis, al ser del grupo de riesgo.

Con las repercusiones en todo el mundo y la incertidumbre Argentina, ya que aquí se aplicará tal vacuna, InformateSalta dialogó con el infectólogo Antonio Salgado para ampliar los detalles y despejar la zozobra que se gestó en torno a la noticia.

“El grupo etario con el que se probó esta vacuna en fase 3 fue de los 18 a los 60 años, en ese grupo la eficacia de la vacuna era del 90%, pero no está como –como con ninguna vacuna- la duración de su inmunidad, no se sabe cuánto dura”, informó el doctor.

A contracara comentó que “la vacuna de Pfizer, sí está probada para mayores de 60 años con una excelente inmunidad, pero insisto, a corto plazo, no se sabe cómo será a largo plazo”. Volviendo a la vacuna rusa, recalcó que “toda su biografía es periodística, no hay ninguna biografía científica; sin ser detracto de la vacuna rusa, no tiene la información moderna como la de Pfizer, la de Johnson & Johnson, por ejemplo”.

¿Se debería proseguir, entonces, con la aplicación de este remedio? “Si la idea es vacunas a grupos vulnerables, sabiendo que esto afecta a los grupos de adultos mayores, diría que no es eficaz; si la idea es vacunar a los sanitaristas, grupos menores de 60, podría ser eficaz, pero insisto, no hay trabajo científico que lo avale”, subrayó el profesional.

“La vacuna rusa no está aprobada por la Agencia de Medicamentos Europea, por la FBA, en principio aún no está aprobada por la ANMAT, por ahora solo está aprobada por los rusos”