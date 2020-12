¿Claudia cobraba por mes 60 mil dólares por mentir?

El testimonio de Laura Cibilla que circuló esta semana en los medios afirma que Diego Maradona tuvo varias parejas en paralelo con su matrimonio con Claudia Villafañe, que estaba muy al tanto de estas situaciones. En Los Ángeles de la Mañana, Mariana Brey aseguró que el silencio de la mamá de Dalma y Gianinna respondía a un pacto de palabra con el Diez por medio del cual él le abonaba una mensualidad de 60 mil dólares a cambio de no mostrar que estaban separados de hecho, una cifra que hoy rondaría los 9 millones de pesos.

Hace algunos años, Claudia Villafañe se vio obligada a blanquear un romance secreto de varios años con el empresario teatral Jorge Taiana y la panelista de LAM buscó explicar por qué nunca fue captada por las cámaras. "Claudia viajó a Cuba en una oportunidad concreta, que no me acuerdo ahora, para cerrar un acuerdo de palabra, hablado, donde ella empezaba a percibir un importe mensual porque ellos ya estaban separados de hecho. Por eso Claudia no podía mostrar ninguna pareja si la tuviera, y de ahí lo de Taiana que fue posterior, y donde Maradona podía hacer lo que quisiera", señaló.

La panelista fue cuestionada por algunas de sus colegas, en especial Yanina Latorre, por lo que tuvo que salir a defender su posición. "No es mentira. Confío ciegamente en la persona que me lo contó. No, te juro por Dios que no. Maradona podía hacer lo que quisiera, y Claudia sabía todo lo que hacía Diego, las mujeres que viajaban a Cuba… Ella estaba al tanto de todo”, agregó Brey.

Finalmente, la panelista reveló el gran monto que habría sellado el supuesto pacto. “Ella cobraba mensualmente un importe que, recordemos que en esa época estaba el 1 a 1, eran 60 mil dólares. O sea que recibía 60 mil pesos, que no era tan abultado", concluyó. /Ciudad



Mirá el video: