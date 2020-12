SaltaEsProvida: Tras los dichos de Leavy, ¿qué le dijeron los salteños por Twitter?

El debate del aborto se vuelve más caliente mientras restan los días para que su proyecto de legalización se trate en la Cámara de Senadores de la Nación, aumentando la grieta que divide a la ya fracturada sociedad argentina entre los grupos a favor y en contra de la iniciativa.

En la sociedad salteña, más es la tensión que se vive en torno al voto que emitirá el senador nacional Sergio "Oso" Leavy, quien si bien en el 2018 rechazó el aborto, ahora siente la presión del Frente de Todos para que cambie su postura votando "verde".

En medio de la polémica y los pedidos de cambio en su postura, Leavy hizo declaraciones al respecto indicando que aún no sabe cómo votará, pero dejando entrever que podría ir contra sus convicciones y votar a favor del aborto. "Si fuese por convicciones, uno ya tiene una decisión. Ahora, uno representa a mucha gente y ahí donde uno tiene el tema de seguir debatiendo, escuchando, abrir la cabeza y tratar de sacar lo mejor para la Argentina y para Salta”, indicó.

Tras sus declaraciones los salteños en contra del aborto se volcaron a la red social Twitter donde el hashtag #SaltaEsProvida se volvió tendencia durante la tarde de este martes, con los mensajes de la gente pidiendo que mantenga su convicción rechazando el proyecto, como lo hizo hace dos años.

¿Qué decían los mensajes? "#SaltaEsProvida cómo la mayoría de Argentina, el resto es puro humo y oportunismo @SergioLeavy2 el pueblo quiere acompañarlo en la defensa de las 2 vidas"; "Necesitamos su voto en contra Senador"; "SIGA DEFENDIENDO LA VIDA EL PUEBLO LO ACOMPAÑA", son algunos ejemplos de los mensajes.

Otros de los posteos rezaban: "La vida se defiende, los salteños en nombre de todos los argentinos te lo exigen. Vos ya lo sabes muy bien @osoleavy, no cedas ante las presiones. #SaltaEsProvida"; "La vida no se descarta, no es un fenómeno. El principal derecho que tenemos todos es el DERECHO A LA VIDA y existe desde la concepción. El aborto no es ocuparse de la salud. Debe recordarlo @SergioLeavy2".