Cines, en una situación desesperante y con fecha incierta de apertura

Desde marzo los cines de país vienen soportando el cierre de sus salas debido a la Pandemia y desde entonces cada día la situación se hace más desesperante. Recientemente el gobierno nacional rechazó la posibilidad de la apertura de los complejos a pesar de que sonaba muy fuerte para este diciembre.

Pablo Abdenur, propietario del cine Opera fue consultado por CNN Salta al respecto y contó que hace 10 meses la situación que viven es compleja: "Son casi un año sin abrir sin proyectar sin recibir a la gente. Nos habían dado fecha para el 25 de diciembre y se paso para enero y nación rechazo paralelo ahí se apago toda opción para poder abrir. Es una incertidumbre.

En particular, el cine Opera durante los primeros tiempos ofrecía combos similares a los que ofrecían en sus salas pero para disfrutar en la casa.

"Así la fuimos llevando hasta que ahora pudimos abrir un pequeño negocio donde vendemos prácticamente lo mismo que vendíamos en el kiosco del cine, pero si en un par de meses más, si esto sigue así hasta marzo dudo mucho que se podría llegar seguir con el tema del cine", puntualizó.

Abdenur explicó que pensar en trabajar a un 50% de su capacidad no rendiría debido al gasto de electricidad que genera la proyección de una película. "Yo no puedo entender por qué si a los teatro si y no al cine, es casi lo mismo. El teatro maneja más gente. Nosotros dependemos de la distribución y programación de cada película. Hay cines en Jujuy que no les fue muy bien dando películas que ya se estrenaron" concluyó por Regreso CNN.