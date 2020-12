El FdT negocia con Leavy: “Estamos charlando con los indecisos, confíamos que va a ser ley”

Con números ajustados, el Frente de Todos mantiene intensas negociaciones de cara a la sesión del 29 de diciembre, donde se tratará el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que viene con media sanción de Diputados.

En La Mañana de CNN Salta, Nancy González, senadora por el Frente de Todos de Chubut, confirmó que “se está trabajando y charlando con los indecisos”, entre ellos, el salteño Sergio “Oso” Leavy, pero aclaró que son muy respetuosos de los que opinan diferente. “Estamos viviendo en un país democrático, nosotros no apuntamos a convencer a nadie por convencerlo, sino con argumentos”.

Entre las razones, explicó que se trata de un proyecto de salud pública. “Nosotros aprobando este proyecto vamos a evitar muchas muertes de mujeres, porque si no lo aprobamos, los abortos van a seguir existiendo, nadie puede taparse los ojos y decir no aprueban el proyecto y los abortos no existen más”.

La legisladora señaló que aquellas mujeres que están viviendo una situación de vulnerabilidad y que no pueden ir a pagar un aborto, son las que mueren y dejan hijos huérfanos. “Nosotros estamos trabajando en ese sentido con el mayor de los respeto con aquellos que están en contra”.

Sobre la expectativa del debate, destacó el tratamiento en comisión. “Se trató el proyecto de manera excelente, donde expusieron todo tipo de especialistas, nos pudimos sacar todas las dudas que podríamos haber tenido, y estamos trabajando con el mayor de los respetos como debe ser, con aquellos que están en contra y con los que estamos a favor”.

“Estamos confiados que va a ser ley”

Asimismo dijo estar convencida de que no será necesario que la vicepresidente Cristina Fernández desempate. “Nosotros estamos trabajando y estamos convencidos que no se va a llegar a esa situación, que vamos a tener los votos necesarios como para no tener que desempatar, y eso es nuestro objetivo, llegar con los votos de la mayoría”.

Por último, señaló que no piensan en una alternativa ante un posible rechazo. “La verdad que todavía de eso no se ha hablado, tenemos mucha confianza en que será ley”.