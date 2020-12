La nueva cepa de coronavirus ya llegó a España y a Suecia

Las autoridades sanitarias de Madrid detectaron cuatro casos de la nueva cepa de coronavirus descubierta en el Reino Unido, según informó este sábado el gobierno regional, confirmando así las primeras infecciones de esta variante en España.

Los cuatro casos están vinculados con personas que llegaron recientemente del Reino Unido, precisó Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la región de Madrid, en una rueda de prensa.

Los cuatro ciudadanos llegaron desde el Reino Unido a través del aeropuerto de Madrid-Barajas y se estudian otros tres casos sospechosos por haber mantenido contacto con uno de los positivos, cuyos resultados podrán conocerse a mediados de la semana que viene.

"La situación de los pacientes confirmados no es de gravedad, sabemos que es más transmisible, esta cepa, pero no provoca mayor gravedad", por lo que "no hay que tomar la noticia con ningún tipo de nerviosismo", advirtió Zapatero.

Esta mutación del virus, que según los expertos es más contagiosa, provocó que medio centenar de países, incluido España, impusieran restricciones de viaje con el Reino Unido.

Desde el martes, desde Reino Unido sólo están autorizados a entrar en España los ciudadanos españoles y los residentes. Por lo tanto, el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, informó ayer a través de Twitter de que esta cepa se encuentra ya en ocho países del continente europeo, que no especificó.





España ya puso en marcha su plan de vacunación para los adultos mayores, luego de la llegada de los antivirales.

"Ocho países de la región europea identificaron la nueva variante del covid-19 VOC-202012/01. Es vital reforzar las medidas de protección existentes", escribió Kluge.

Por el momento se sabe que está en Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Dinamarca, una lista a la que ahora se une España.

El lunes pasado, los gobiernos de España y Portugal decidieron conjuntamente suspender los vuelos de entrada procedentes del Reino Unido a partir del martes, salvo para nacionales o residentes.

La noticia se conoce en la misma jornada en la que las primeras dosis de la vacuna de Pfizer llegan a sus almacenes en España, un día antes de que comiencen a repartirse por todo el territorio nacional para administrarse en las residencias de ancianos.

Suecia detectó el primer caso de infección de la cepa británica

Suecia también registró el primer caso de infección por la nueva cepa de coronavirus procedente del Reino Unido, previsiblemente más contagiosa que las anteriores, comunicó este sábado la jefa de la Agencia de Salud Pública sueca, Sara Byfors.

"Se confirmó que una persona de la provincia de Sodermanland se infectó con la cepa mutada de coronavirus", dijo Byfors en una conferencia de prensa transmitida por la cadena de televisión SVT.

La mutación, agregó, fue detectada en un ciudadano sueco que cumplía cuarentena obligatoria después de regresar del Reino Unido, consignó la agencia de noticias Sputnik.

Desde el inicio de la pandemia, Suecia contabilizó más de 396.000 infectados por Covid-19 y 8.279 muertes por la enfermedad.

El pasado 19 de diciembre, las autoridades sanitarias del Reino Unido confirmaron la presencia en el sur del territorio británico de una nueva cepa del SARS-CoV-2 que se propaga con mayor rapidez y podría ser un 70% más contagiosa.

De momento, no hay evidencias de que esta mutación repercuta en la gravedad de los síntomas, la tasa de letalidad, la respuesta de los anticuerpos o la eficacia de las vacunas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informóeste viernes que la cepa en cuestión había sido reportada ya en ocho países europeos. Asimismo, otra cepa del nuevo coronavirus se registró en Sudáfrica.

Entretanto, numerosos países ya anunciaron la suspensión de vuelos desde el Reino Unido y Sudáfrica para evitar la propagación de las nuevas cepas del virus. /Crónica