Se consolida la ventaja "verde" y el aborto legal sería ley

La senadora entrerriana de Juntos por el Cambio Stella Olalla anunció que su voto sobre el aborto legal será positivo e inclinó en forma clara la tendencia de la votación a favor del proyecto en debate.

Olalla era una de las legisladoras que no habían adelantado su postura e incluso figuraban como "indecisas". Con este pronunciamiento, el sector "verde" aumentó la ventaja sobre el "celeste" en forma categórica, más allá de que la votación se realizaría alrededor de las cinco la mañana recién.

La tendencia indica que los verdes ya cuentan con 35 votos, mientras que los celestes serían 32. Apenas 3 votos faltan definirse.

En su discurso, la legisladora (oradora 28) criticó que no esté "presente" el tema de la educación sexual integral, tal como se había prometido cuando se discutió la legalización del aborto pro primera vez, en 2018.

"Mantener la prohibición (del aborto) no eliminará el sistema clandestino y no habrá mejora en el sistema de salud si no llevamos adelante la educación sexual integral", indicó Olalla, antes de señalar que su voto será a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.

La sesión ya incluyó el pronunciamiento de una senadora oficialista que cambió su voto de "celeste" a "verde": Silvia García Larraburu, de Río Negro.

Por otra parte, Olalla no fue la primera legisladora radical en anunciar que votará a favor del proyecto presentado por Alberto Fernández, ya que también manifestó esta postura en el debate la mendocina Pamela Verasay.