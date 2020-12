Desvinculan a un funcionario de Campo Quijano por un presunto acoso a una mujer

Declaraciones desacertadas surgieron en las últimas horas por parte del ex secretario de prensa de la Municipalidad, Ricardo Guzmán. El ahora ex funcionario fue denunciado socialmente por una mujer que presentó pruebas donde se demostraba el acoso y la persecución que sufría por parte de Guzmán.

“Hace tiempo pedí que se saque al Sr Ricardo Guzmán, director de prensa, por acosarme y querer extorsionarme. Me pedía fotos íntimas, no accedí, insistía, me llamaba por teléfono, decidí grabarlo y seguirle el juego”, reza el descargo de N.A, añadiendo que “hay una empleada municipal sufriendo acoso por esta misma persona”.

Según expresó el Asesor legal del Municipio, a partir de que el propio hombre reconociera las pruebas presentadas en su contra, la gestión de Carlos Folloni decidió apartarlo de su cargo, desvinculándolo de sus funciones el pasado 23 de diciembre.

“El funcionario fue citado por el intendente y por mi persona a raíz de esta situación que había tomado estado público, se le exhibieron las pruebas que presentó la mujer y que denotaban un agravio moral hacia su persona”, explica el asesor legal del Municipio, el Dr. Rodrigo Palazzo. “A raíz de esto el señor Guzmán reconoció el intercambio y la prueba que se le exhibió como las fotos que envió y se tomó la decisión de desvincularlo con el entendimiento de que había una agresión hacia la mujer”, añadió.

Estado público del caso

Luego de lo sucedido, en la jornada del pasado 29 de diciembre, el ex secretario de prensa de la Municipalidad, Ricardo Guzmán, se acercó a la Municipalidad de Campo Quijano para presentar su renuncia.

Durante la misma jornada, el ex funcionario recurrió a diferentes medios para indicar que su alejamiento de la gestión municipal obedecía a supuestas presiones para que mintiera a los ciudadanos de Campo Quijano.

“La manifestación que hizo Guzmán obedece a pretender justificar de lo injustificable, ensuciar una gestión que viene siendo limpia, transparente y responsable con manifestaciones carentes de asidero factico y jurídico”

“Para nosotros estas acusaciones sin fundamento alguno son oportunistas desde el punto de vista político. Este supuesto despecho o enojo trata de desvirtuar y no asumir la responsabilidad que como hombre debería haber hecho”, añadió el Dr. Palazzo indicando que en todo momento el ex funcionario reconoció su error.