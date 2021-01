Ana Fernández: “Si quieren marchar que lo hagan, no me sorprendería”

Para la noche de este jueves se ha convocado a una marcha en plaza 9 de Julio de Salta Capital, más precisamente frente a la Catedral Basílica donde familiares de Mario Federico Condorí, condenado en 2019 por el femicidio de Cintia Fernández, pedirán por su libertad considerando que el expolicía es un "perejil".

Según la información que llegó a la redacción de InformateSalta, en la marcha también estarán presentes el abogado defensor de Condori, Daniel Luna y el profesional psicólogo de parte, Pablo Argañaráz.

Al respecto de esta información InformateSalta dialogó con Ana Fernández, la madre de Cintia quien dio su parecer sobre la convocatoria. “No lo voy a nombrar (a Condorí) porque no doy entidad a los asesinos, pero aquí la mente maestra que es más peligroso que el preso, es el psicólogo, psicópata y sociópata de Argañaráz, quien convocó a la marcha”, apuntó.

“¿Quién es Argañaráz? Lo denunciamos hace años por un caso de violencia familiar, él maltrató a su ex esposa”, aseveró Ana sobre el profesional de quien remarcó “es más peligroso que quien está preso, sepa la población que tiene más de 30 denuncias por violencia sexual y de género, eso no lo digo yo, está en la Justicia”, espetó.

Del mismo modo enfatizó un episodio desagradable que, afirmó, tuvo con el psicólogo cuando le habrían mostrado un video donde él se habría estado masturbando “dedicándomelo a mí”, aseguró la madre de Cintia.

Ya sobre la marcha, dijo: “si quieren marchar que lo hagan, no me sorprendería”, pero también le solicitó a la Justicia “que todas las decisiones que deban tomar, que lo hagan de forma urgente, que responsan de una vez porque todo esto arrastra a las víctimas, avancen con celeridad en tiempo y forma en las causas”.

Por último, puntualizó que de su parte “no me voy a quedar con los brazos cruzados, yo ya no tengo nada que perder, ya perdí a mi hija y es mi angelito quien me da fuerzas”, concluyó.