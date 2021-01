Kira sobre la restricción nocturna: "Esperamos la resolución con absoluto optimismo"

El presidente de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos, Eduardo Kira, indicó en radio CNN Salta - 94.7 MHZ que se encuentran esperando la decisión del gobierno provincial luego del pedido a nivel nacional de restringir la circulación de 23 a 6 de la mañana.

"Somos la solución, no somos el problema. Por eso nos tienen que dar una mano y ayudarnos entre todos" agregó.

Sostuvo que el sector cumplió con el protocolo desde el primer día, tanto en la parte hotelera como gastronómica

"No hay motivos para que se pueda tomar una determinación de reducir el horario ni nada por el estilo. Esperamos con optimismo"

El empresario gastronómico aprovechó para recalcar que las personas que concurren a un restaurante, a un Bar, a una confitería deben tener la certeza que están siendo cuidados.

Ante la posibilidad que se restringa el horario Kira aseguró que no esperen del sector ningún tipo de manifestación pero si el dialogo en busca de una solución.

"Nosotros no tomamos medidas unilaterales, somos una Cámara que vamos a buscar el dialogo, no esperen ninguna actitud que sea en contra de los valores que venimos inculcando. No somos foco de infección"

Respecto a la hotelería Eduardo Kira aseguró que esta fundida a nivel País.

“La ocupación de hotelería de Mar del Plata en la primera quincena de enero es de un 20%, a 400 km del principal emisor turístico. En Salta muchos ni si quieran abrieron, la hotelería esta fundida, se hizo todo lo que se puede hacer pero no hay turismo. Estamos tratando de subsistir, tanto en hotelería y gastronomía, una restricción es pésimo y fomentamos la informalidad" concluyó.