Salen las versiones de David Bowie ‘Tryin’ to get to heaven / mother’ por su 74º cumpleaños

David Bowie celebra lo que hubiese sido su 74º cumpleaños con nuevas canciones y expandiéndose a nuevos horizontes. Si parecía que esta leyenda del rock ya nos lo había dado todo, nos equivocábamos. Hoy, 8 de enero, sale a la luz dos versiones ya anunciadas el 16 de diciembre: Mother de John Lennon y Tryin`To Get To Heaven de Bob Dylan, publicó Los 40.

Una grandiosa combinación de canciones que empieza con la conocida letra: “Mother, you had me / But I never had you / I wanted you / But you didn't want me / So / I just got to tell you / Goodbye Goodbye / Father, you left me / But I never left you / I needed you /But you didn't need me / So / I just got to tell / Goodbye / Goodbye”.

Doce minutos de edición limitada de la que se venderán 8147 copias de las cuales 1000 serán vinilos color crema. Puedes obtenerlos en la web oficial del artista o en Warner Music. Será por la tarde (hora del Reino Unido) de este ocho de enero cuando saldrá el link a las tiendas.

Esto no es todo, para marcar la fecha, David Bowie llega a TikTok. Aunque la estrella falleciese antes de ver la app de moda, su música la inunda con hits como Modern Love, Heroes, Starman, Rebel Rebel, Under Pressure y más. Nada raro sería que contagiosos challenges nacieran de estos éxitos marcando nuevas generaciones.

Unos días relevantes para los fans del artista ya que este 8 de enero de 2021 marca el quinto aniversario de su último álbum Blackstar y este 10 de enero el quinto aniversario de su muerte. Un acontecimiento que, a día de hoy, duele ver en el calendario. Si quieres recordar su trayectoria, en la web oficial han creado un Bowie Gig Memory Map en el que puedes navegar por los países en los que actuó de forma interactiva y audiovisual.

De las primeras en rendirle tributo ha sido su esposa más reciente, Iman, la que ha dedicado unas palabras en Harper’s Bazar. "El nuestro era realmente un matrimonio corriente. Él era un caballero muy cálido y divertido, todo el mundo habla de él siendo un futurista, pero no es verdad, no hay nada que prefiriera más que vestir un traje elegante", contaba ella al medio.