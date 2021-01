Los tipos de órdenes en el forex

La orden en el mercado (o a toda costa)

La orden en el mercado es un tipo de orden de bolsa, compra o venta, que no precisa ningún precio de transacción. Sin embargo, contrariamente al mercado bursátil, la ejecución de su orden es inmediata. En el sitio Internet de su agente bursátil, aparecerán las cotizaciones de las distintas paridades. Entonces, le bastará con pinchar comprar o vender sobre la paridad deseada, en el momento en que lo desee, para que se realice. Este tipo de orden señala a menudo una voluntad de entrar o de salir rápidamente de una operación.

La orden a cotización limitada

Esta orden es una de las más utilizadas por su simplicidad y su seguridad. Le permite pasar una orden fijando límites, lo que evitará arriesgarse demasiado si una cotización desciende demasiado bajo. En la práctica, un comprador fijará un límite para no comprar demasiado caro, y el vendedor fijará un límite también para no vender demasiado bajo.

La orden con umbral de activación

Esta orden se explica con todo detalle en nuestro artículo « La orden con umbral de activación» . Estas órdenes permiten ser ejecutadas cuando el tipo de cambio del mercado se alcanzó tanto en un sentido como en el otro.

Orden de campo de activación

Es similar a la orden de umbral de activación, pero propone un segundo precio que debe superarse.

Las órdenes particulares

La orden OCO, one cancels the other: La orden OCO es un tipo de orden de bolsa. Es la combinación de dos órdenes de cotización limitada o de una orden limitada con un stop loss. Sus dos órdenes se colocan a cotizaciones diferentes. En el caso de dos órdenes limitadas, se colocará una de ellas en la cotización actual y la otra por debajo. De este modo, si una de ellas se ejecuta, la otra se cancela automáticamente. Esto le permite jugar tanto al alza como a la baja cuando el mercado es indeciso. Por ejemplo, el EUR/USD puede evolucionar en un canal horizontal cuyos terminales sean 1.4080 y 1.4020. Si uno de los dos terminales llegara a romperse, usted desea entrar en posición para beneficiarse del movimiento. Entonces, la orden OCO es lo que le hace falta. Basta con colocar una orden de compra en la cotización límite de 1.4085 y otra orden en 1.4015. Si el mercado sube y que su orden de 1.4085 se realiza, se cancelará automáticamente la de 1.4015.

Las valideces

GFD (Good for the day u órdenes diarias): La orden sigue siendo válida hasta el final del día de especulación que se termina normalmente a las 23 CET time. No obstante, se aconseja comprobarlo dirigiéndose a su agente bursátil.