Orán: Desmienten el cobro para el traslado de fallecidos por COVID-19

Recientemente en la ciudad de Orán se produjo cierto revuelo luego que circulara la información respecto a un supuesto cobro que se adjudicaba a la intendencia de esa comuna, para el traslado de personas enterradas en el cementerio municipal a otros lugares de descanso.

Según esta información, aquellos interesados en trasladar a sus familiares fallecidos a causa de la pandemia podrían pedir el cambio de cementerio, pero adjudicaban cifras de hasta $80.000 para recibir la autorización de la comuna. Pese a los dichos, desde la Municipalidad de Orán negaron rotundamente estas versiones como el cobro de cualquier monto para proceder al traslado.

Así lo afirmó en diálogo con InformateSalta Ramón Ayala, secretario de Seguridad de Orán. “Ocurre que hay personas que quieren trasladar a sus deudos del sector COVID-19 a otros cementerios, no hay inconvenientes ni problema alguno con eso, lo que sí deben pedir el permiso correspondiente”, indicó en primer lugar.

A esto agregó que si bien “se comentó que la Municipalidad cobraba dinero, eso no es verdad, no se cobra nada, el municipio solamente se limita a gestionar el pedido (de traslado) ante el Comité y, si no hay problemas, se autoriza”.

“La Municipalidad no cobra nada, solo hacemos las gestiones, sería una aberración cobrar cualquier cosa y más después de semejante trauma”

Lo que el secretario aclaró a InformateSalta es que “los gastos de traslado ya corren por cuenta de los interesados, la persona que quiere trasladar el féretro o proceder a la incineración, ya corre por su cuenta”, explicó. Es por esto que, desconociendo de dónde pudo surgir esta versión, Ayala consideró que “es algo mal intencionado, no se cobra nada”, repitió.

Por último contó que el trámite para el traslado es una nota del familiar pidiendo que se autorice la acción, fotocopia de la documentación necesaria, como el acta de defunción, una nota del cementerio a donde se llevará el cuerpo confirmando su recepción y esperar a la aprobación final.