Trabajadores de Primera Infancia reclaman contra precarización: “Las condiciones son paupérrimas”

Un nutrido grupo de trabajadores de la secretaría de Primera Infancia, Niñez y la Familia se manifestó durante la tarde de este viernes en las puertas de la secretaria de Trabajo, sita en Bolivar 141, para exigir el fin de la precariedad, ya que según sostienen, “las condiciones son paupérrimas”

Matías, uno de los trabajadores, ante las cámaras de InformateSalta, sostuvo que el 47% de la secretaría está en condiciones de precariedad desde hace más de tres años. "No tenemos un trabajo estable, nos pueden despedir cualquier día, nos dicen no vengas y listo, no tenemos ART, no cobramos aguinaldo, no tenemos obra social, nos pagan a destiempo, se quejó.

En la oportunidad, expresó que no tienen una recomposición salarial desde septiembre del 2019. “La última vez que yo discutí mi sueldo fue en septiembre de 2019, estamos en enero de 2021 sigo cobrando lo mismo, y a eso hay que sumarle que tengo que pagar por mi cuente el monotributo, Rentas, y demás, todo eso sale de mi bolsillo”.

“El sueldo es misero, no se llega a cubrir una canasta, eso es lo que nos tiene disconformes”

Finalmente, anticipó que de no mediar una solución, llamarán a paro. “Tenemos que seguir con la lucha, no puede ser que el propio Estado nos tenga de esta manera”, concluyó.