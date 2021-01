Familias de niños con cáncer pidieron que se cumpla la legislación vigente

InformateSalta llegó hasta las puertas de la Legislatura donde un grupo de padres de niños con cáncer expresaron la necesidad de que se cumpla le legislación vigente.

Claudia, una de las madres dijo que busca que los legisladores hagan cumplir la Ley 7.786 que ampara a sus hijos. Ella tiene un pequeño de 4 años que fue diagnosticado con leucemia en 2018 y, desde entonces inició su lucha que hoy se extiende a todos los niños con cáncer.

"No se está cumpliendo, todo lo que es la parte de medicación, atención, subsidios, viviendas, transporte, totalmente. La Ley hoy en día no se está cumpliendo. Venimos a luchar para que nuestros niños puedan tener una mejor atención, medicaciones en tiempo y forma".

La mujer insistió en la necesidad de muchos niños que llegan con sus padres desde el Interior que vienen a la Capital y están totalmente abandonados. "Necesitan una ambulancia para poder venir a hacer la quimioterapia y controles. Necesitamos que ayuden a nuestros niños para que tengan una mejor calidad de vida, seguir con sus tratamientos y tener todo lo que necesitan".

Además, Claudia con la voz quebrada, dijo a InformateSalta que durante el 2020 salió a la luz el dolor y la impotencia de que niños del interior no podían venir o no podían volver a sus casas. "Teníamos que estar rogando a los municipios para que ellos puedan volver a sus casas. Chicos que estuvieron toda la pandemia acá y no tenían un lugar donde vivir ni donde estar" contó.

"El cáncer avanza, requieren ya la medicación. A ellos cuando se le detecta la enfermedad viene a través de un protocolo que se tiene que cumplir en tiempo y forma para que pueden curarse, el cáncer también tiene cura" concluyó.