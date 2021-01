Juez salteño no hizo lugar a una medida cautelar para suspender la ley del Aborto legal

Un juez de Salta desestimó este jueves una medida cautelar contra el Ministerio de Salud nacional por el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que buscaba suspender la recientemente sancionada Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Tomó esta determinación por considerar “improcedente” el planteo, y justificó su decisión basándose en jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación en el caso de la Ley de Medios, consignó TN.

El titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta Julio Leonardo Bavio habilitó la feria judicial y rechazó el recurso interpuesto por un grupo de personas autodenominadas “provida”, encabezadas por la exsenadora y presidenta del Partido Renovador, María Cristina Fiore Viñuales.

Para justificar su decisión, se basó en la jurisprudencia del caso “Thomas”, cuando el Máximo Tribunal revocó una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Mendoza frente a una presentación del diputado Enrique Thomas para suspender la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el territorio nacional.

En aquella oportunidad, el fallo de la Corte argumentó: “La misión más delicada de la justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los demás poderes”. Esta frase fue citada por el juez salteño para rechazar la actual presentación.

A su vez, Bavio recordó también que en ese caso el planteo lo había realizado un diputado “que no representa a la cámara legislativa que integra ni al pueblo de la Nación (lo que compete a la primera), por lo cual se arribaría, como se dijo, al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo la no la han solicitado, sino que, incluso, podrían no compartirla”.

Se trata del primer pedido presentado para declarar inconstitucional la ley sancionada por el Senado el pasado 30 de diciembre y promulgada por el presidente Alberto Fernández el 14 de enero.