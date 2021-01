¿Mejor que la vacuna? La ivermectina podría evitar 11 mil muertes por día en el mundo

InformateSalta dialogó con el doctor Héctor Carvallo, profesor Asociado de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana y la Universidad de Morón, y Coordinador Académico del Hospital Interzonal Alberto Eurnekian de Ezeiz, quien brindó detalles acerca del uso de la ivermectina contra el Coronavirus.

Es un producto que existe en la farmacopea humana desde hace más de 20 año. Su uso tradicional ha sido para parásitos de la piel o intestinales. Posteriormente se fue demostrando el efecto de la ivermectina como viricida, es decir contra destinos virus como el dengue zika y chikungunya, eso se demostró en el 2019.

Cuando llegó la pandemia, “los australianos que estaban haciendo las investigaciones decidieron cambiar el objeto de estudio y utilizarlo en el COVID-19, y demostraron una reducción dramática de la carga viral, casi a 0 en menos de 48 horas. Nosotros tuvimos conocimientos de estos estudios antes de que se publicaran, incluso nos comunicamos directamente con la Universidad de Monash”, explicó.

Carvallo señaló a InformateSalta que a partir de los estudios de los científicos australianos, “empezamos a replicar lo que ellos habían hecho en el laboratorio en las personas. Hicimos dos protocolos, uno para profilaxis, es decir para la protección de personas sanas, y otro de tratamiento para personas enfermas, y los dos presentaron excelentes resultados”.

El fármaco que se viene utilizando contra el COVID-19 desde mayo del año pasado en Argentina. Desde los ensayos iniciales, su uso se ha extendido hacia provincias como Corrientes, Salta, Jujuy, Misiones y La Pampa.

Los resultados de los estudios en Argentina se presentaron el 4 de julio del 2020, “no solo por canales oficiales sino que fueron entregados en manos a las autoridades ministeriales de la Nación, y todavía estamos esperando una definición. El riesgo es la automedicación, donde la gente consigue la medicación y después no sabe ni cuánto ni cómo tomarla”.

De acuerdo a lo que expuesto por Carvallo, para la prevención es más recomendable la ivermectina en gota ya que es la que mejor se absorbe y mejor se puede calcular, es una gota por kilo de peso corporal, a utilizar una vez por semana durante 8 semanas.

En los estudios de metaanálisis que se hicieron sobre los 53 ensayos de ivermectina a nivel mundial, se llegó a la conclusión de que si el fármaco se hubiera aprobado en su momento, se estarían evitando 11 mil muertes por día. “No creo que haya otro fármaco con tal nivel de evidencia, da bronca cuando dicen que no hay evidencia”, dijo.

El médico destacó que es un riesgo la automedicación, explicó que si lo toman en exceso es poco probable que provoque algún efecto nocivo porque llegaron a dar hasta 100 veces encima de la dosis usual y no lograron toxicidad. Cuando se la toma mal, el riesgo más grande es que no haga efecto y la gente se considere falsamente protegido. Las contraindicaciones formales son el embarazo y la lactancia.

“Falta una decisión política y que las autoridades no se dejen someter a la presión de los grandes laboratorios. Los grandes laboratorios no tienen interés en utilizar la ivermectina por una sencilla razón, la producción de un comprimido de ivermectina sale $2,50. Las presiones de la industria farmacéutica son tan grandes y las entidades que tienen que tomar decisiones ceden, pero el compromiso no debería ser para con los laboratorios sino para con la gente”, concluyó.

Consultado respecto a la superioridad en los efectos de la ivermectina sobre la vacuna Sputnik V, Carvallo observó que "no es ni mejor ni peor, son dos cosas diferentes. Como dijo la ministra de salud de Alemania, la medicación y las vacunas tienen que convivir durante muchos años. La ivermectina tiene más evidencia comprobada que las vacunas que están en fase experimental, sin dos cosas diferentes, son complementarias y no opuestas".