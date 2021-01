La historia de “Chuchu”, el albañil que se hizo famoso por un video viral

Walter Javier Ledesma es un vecino de Las Colinas, Monte Grande, que para Navidad decidió bailar sin pudor y al ser grabado se hizo viral en las redes sociales. Como si fuera poco, se convirtió en el meme más popular de los últimos tiempos.

El video, en el que el joven sale bailando, dura tan solo 31 segundos, pero es más que suficiente para impactar en los usuarios.

Es que Walter contó que para Navidad se soltó en la calle y "tiró unos pasos", lo cual llamó la atención. "No me había dado cuenta de la popularidad que alcancé hasta que mi familia me lo recordó", contó el joven.

Según contó él mismo, estaba un poco ebrio en el momento que lo filmaron. "Pero no me arrepiento", dice Chuchu, acompañado por su mamá, quien le ayuda a expresarse por su dificultad en el habla.

Inmediatamente los memes recorrieron las redes sociales, tanto que ahora el joven es famoso en todo el país a través de los más divertidos memes.

"Chuchu" no solo se hizo famoso por ser un buen bailarín, sino por contar su historia. "Yo soy albañil y trabajo con mi papá, pero después de hacerme popular crearon un muñeco mío y así es como me divierto en las redes sociales", agregó.

El vecino de Monte Grande es tan popular que el país entero lo identifica.