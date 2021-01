Mar Tarrés le respondió a Mimi Alvarado

Mar Tarrés se fue de vacaciones a República Dominicana junto a su mamá. Se mostró en traje de baño en las redes sociales y trató de dejar en claro que todos deben disfrutar plenamente de su cuerpo, tengan el peso que sea. Sus videos bailando en la playa se hicieron virales y desde Univisión quisieron hacerle una nota para que hablara sobre la discriminación que sufren las personas con sobrepeso, pero no se imaginaba que del otro lado iba a estar Mimi Alvarado, con una postura totalmente opuesta. “Yo pienso que la persona gorda tiene muchas limitaciones. No es saludable estar gordo, el cuerpo pasa factura y los comunicadores, periodistas o influencers deberían dar el ejemplo y no potenciar más”, fueron sus palabras.

La salteña la cruzó y fue contundente con su comentario: “No es que yo intento normalizar la obesidad al mostrar mi cuerpo en las redes o pidiendo aceptación, sino que la obesidad es una enfermedad normal como un resfrío. La padece más del 55% de la población mundial”.

La empresaria y modelo plus size siguió la polémica en sus redes sociales, donde se mostró desilusionada con la actitud de los productores del ciclo y de la mismísima novia del primo de Marcelo Tinelli. “Estaba muy emocionada de hacer una nota para el canal más importante de habla hispana de EE.UU y me la arruino esta chica que por cartonear un segundo de fama salió a decir cualquier cosa y a arruinar el trabajo de todas las modelos y activistas body positive, insinuando que nosotras somos irresponsables al fomentar el amor propio y que promovemos que la gente coma más”, sostuvo.

Y agregó: “No hace falta que explique lo que yo promuevo a esta altura el que me sigue hace años sabe bien. Esta chica no es más que la exnovia del primo de Marcelo Tinelli, no es activista, no es nutricionista ni médica, no es nada, es solo una conventillera que se cuelga de lo que sea y jamás la vi luchar por la salud y la autoestima de millones de mujeres golpeadas por esta sociedad de consumo que nos obliga a ser perfectas y nos condena por ser gordas”.

La dominicana leyó lo que había escrito en su cuenta de Instagram y no dudó en hacerle frente. “¿Siempre polémica? ¡Entendiste cualquier cosa! Un beso Mar. ¡Y sí! Sigo siendo la novia de... Ojalá en algún momento te llegue el mensaje de lo que quise decir. Ustedes son los primeros en hacer chistes sobre su gordura. Acá hablé de enfermedad”, contestó.