Isa y su candidatura a concejal: "Quiero ayudar, no ser oposición”

Miguel Isa, quien fue cuatro veces intendente y vicegobernador de la provincia en el último período de Juan Manuel Urtubey, también pasó por la Legislatura y arrancó su carrera política en el Concejo Deliberante de Salta, a donde quiere retornar: “Para aportar mi experiencia desde el primer escalón de la democracia”.

De esta manera, confirmó su aspiración a obtener una concejalía capitalina en las elecciones provinciales convocadas para el 4 de julio en la provincia. Contra todos los pronósticos, ratifica que quiere volver donde comenzó: en una banca de concejal.



Revela que hoy se dedica a la consultoría pero afirma que nunca se va apartar de la política, porque la lleva en la piel desde que llegó a Salta desde su Colonia Santa Rosa natal con sólo 17 años.

“El pueblo de Salta me apoyó siempre, me retó y me castigó con el voto también, para que entienda que estaba desviando el camino”, expresó en una entrevista con Nuevo Diario, al referirse a los resultados electorales que obtuvo en esta capital a lo largo de su trayectoria política.

Es por ello que finalmente se decidió a competir por una banca en el Concejo y dijo no temerle a nada ni a nadie, y confía en poder trabajar para los salteños desde ese lugar.

Ante una consulta, dijo que busca: “Empezar por donde empecé en la vida política. Pero ahora con mucha mayor experiencia, conocimiento, con todo lo que aprendí a lo largo de los años y de la vida, con aciertos y errores. Creo que voy a hacer un gran aporte a la ciudad, voy para ayudar no para ser oposición”, enfatizó.