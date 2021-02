Kike Teruel involucrado en un escándalo por una supuesta fiesta clandestina

El fin de semana camionetas de la Policía desfilaron por las calles del barrio Tres Cerritos luego de que la familia Morales denuncie que uno de sus integrantes fue brutalmente golpeado en la casa del cantante de Los Nocheros, Kike Teruel, donde se habría realizado una fiesta clandestina.

Patricia Morales contó por los micrófonos de FM Aries que su sobrino fue golpeado dentro de la casa del cantante. “Mi sobrino participó el viernes a la noche de una fiesta que concluyó el sábado a la mañana por una golpiza que le dieron”.

“Estaban reunidos en la casa del señor Kike Teruel, yo soy vecina y mamá de dos chicos, mi sobrino no tiene malas conductas, ni denuncias. Fuimos a hablar con el señor Teruel por esta situación que ocurrió en su casa, y él alude que nosotros queremos publicidad, nosotros no queremos nada de eso, queremos justicia, a mi sobrino lo sacaron de esa casa a golpes y empujones lo agarraron en manada entre 10 personas”, denunció.

Aseguró que todo lo ocurrido ya fue denunciado en la justicia y que inclusive su sobrino fue atendido por el médico legal y luego derivado hacia el Hospital San Bernardo. “Estoy consternada y preocupada por estas cosas, tengo que salir a hablar yo y no mi hermana porque el señor Teruel la está hostigando diciéndole que si ella sale en los medios va a hacerle más denuncias”.

En el mismo medio fue reproducido un audio del propio Kike Teruel quien dijo: “Se fue a la mierda, me denunció por fiesta clandestina y vino la Brigada, se armó bardo nomás. Acá había 20 personas y yo pedí permiso al COE tengo todos los papeles, ellos no estaban invitados se metieron de prepo, no lo conocía a nadie, le pegaron a mi hijo y tiene la nariz partida”.

Por otro lado InformateSalta pudo saber que el incidente es investigado como un conflicto entre familias, y que la justicia ya está investigando.