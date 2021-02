Con protocolo listo, Salta ya mandó a Nación el pedido para reabrir los cines

La posible reapertura de los cines en Salta quedó a tan solo un paso de concretarse, con los fanáticos de las películas y los pochoclos cruzando los dedos a la espera de que la espera termine. Y es que solo falta la autorización de Nación para que las salas puedan volver a abrir.

Si bien desde el Comité Operativo de Emergencias evaluaron y aprobaron el protocolo elevado con todas las medidas y resguardos sanitarios, la disposición final la tiene el Gobierno Nacional, quien a través del último decreto donde prorrogó la fase de DISPO, mantiene la prohibición del funcionamiento de los cines.

Al respecto el ministro de Salud y presidente del COE, Juan José Esteban, dialogó con FM Cielo donde se refirió al tema anticipando que ya elevaron una nota a Nación para que se exceptúe de la prohibición a las salas cinematográficas en nuestra provincia.

“Todavía no tenemos la autorización de Nación, mandamos a (el jefe de Gabinete, Santiago) Cafiero una nota solicitando la autorización, mandamos los protocolos pero hasta el día de hoy no tuvimos respuesta”, aclaró el ministro sumando que dicha nota fue enviada a principios de la semana pasada. A esto comentó que, junto a la aprobación del protocolo, mantuvieron charlas con los propietarios de cines pero “no podemos dar una respuesta definitiva porque no tenemos una respuesta nacional”, por lo que hasta que no llegue la misma, no se podrá habilitar el rubro.

Sobre el protocolo, Esteban dijo que se lo analizó con Epidemiología y “nos pareció realmente correcto, está muy bien elaborado con todas las precauciones tomadas a la salida, con las funciones delimitas, los horarios, la sanitización, la cantidad de personas que pueden ingresar”, por citar algunos puntos.

“El protocolo es muy bueno, se han tomado todas las medidas de prevención”

Consultado sobre qué limita la reapertura de los cines, teniendo ya autorizadas las salas de teatros, por ejemplo, Esteban aseguró desconocer qué impide el funcionamiento. “Lo mismo nos preguntamos nosotros”, reconoció.

Por último, recalcó que en la nota elevada a la Jefatura de Gabinete, también se envió un informe de la situación epidemiológica en Salta por la pandemia “de manera tal que Nación pueda evaluar y pueda habilitar, estamos expectantes a su decisión”, concluyó.