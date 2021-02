Instagram: la influencer salteña Mar Tarrés ¿en pareja con el modelo más lindo del país?

El domingo pasado, Mar Tarrés, la influencer salteña y radicada en Córdoba subió una a sus redes sociales imágenes donde se la puede ver en bikini y muy sonriente junto a el modelo tucumano Franco Touceda (26), que competirá por ser el "hombre más lindo del mundo" este año en el concurso Mr. World.

Tarrés eligió mostrarse en bikini color rosa y el tucumano lució una maya de color salmón en dos fotos donde aparecen abrazados y muy cariñosos. Por supuesto que los comentarios no tardaron en llegar, algunos dando el visto bueno a la pareja y otros no tanto. Varios usuarios se preguntaron si ya están de novios, otros afirmaron que hacen una linda pareja. La influencer no respondió si es que el tucumano es su nuevo novio y dejó que los seguidores sigan con el misterio.

No solo movilizó sus redes con la imagen que publicó, sino que también llamó la atención sobre lo que escribió en el posteo. “ Jaja en la primera foto lo tapo? entero.

El vecino de Las Talitas que quiere consagrarse como "el hombre más lindo del mundo". Franco Touceda, de 26 años, quien es modelo y reside en México desde hace un tiempo, es uno de los aspirantes a quedarse con la corona del "Mr. World 2021", el certamen internacional de belleza que se desarrollará en Londres, Inglaterra, y que se encarga de determinar quién es el vigente masculino más bello del planeta. /Chimentisimo