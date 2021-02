Marcos Rojo no se terminó de poner la camiseta de Boca y ya se lesionó

Marcos Rojo provocó un momento de tensión en el primer entrenamiento que vivió como jugador de Boca al avisarle a Miguel Ángel Russo que había sufrido una pequeña contractura en el gemelo derecho.

Esa lesión generó preocupación en el seno del equipo del a Ribera, con quien acaba de firmar un vínculo contractual por dos años con la opción de extenderlo uno más.

“De la parte física estoy bien. Estuve entrenando con el Manchester después de que volví de Estudiantes. Como no tenía lugar, decidí venirme para acá. Cuando el técnico me lo pida quiero estar para jugar”, había asegurado el ex defensor de Manchester United en la conferencia de prensa que dio junto al presente xeneize Jorge Amor Ameal.

Rojo está muy falto de actividad y los 21 partidos que jugó en los últimos 3 años con el equipo inglés son un claro ejemplo de esto, publica Depo.com.ar.

También Esteban Andrada tuvo problemas físicos durante la práctica y será evaluado en las próximas horas.