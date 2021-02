Por qué el dólar Blue se mantiene por debajo del oficial con recargos

Tras arrancar la jornada en alza, el dólar blue finalmente hoy cerró en los mismos niveles que en las últimas tres ruedas a $153 y se mantuvo por debajo del "dólar ahorro", que terminó a $153,39 incluyendo los impuestos.



En el circuito informal, la moneda norteamericana cotizó por cuarta jornada consecutiva a $153, pese a que este miércoles amagó con subir un peso en la primera parte de la jornada.

En lo que va del año, el Blue perdió $13 y recortó la brecha con el mayorista a menos del 75%, luego de alcanzar en octubre un récord de 150%.

En el mercado minorista, habilitado para aquellos ahorristas que cuentan con un cupo de US$ 200 para adquirir por mes, el billete cotizó en promedio a $92,96, lo que significó una caída de 10 centavos con relación al martes.

De este modo, si se le agrega el 30% del impuesto Pais y el 35% del gravamen deducible de Ganancias y Bienes Personales el “dólar ahorro” llegó a $153,39.

Por lo general, a principios de mes, el dólar controlado por el Banco Central tiende a subir ya que se renueva el cupo de compras de los pequeños ahorristas.

En el mercado mayorista, la divisa se incrementó 10 centavos, a $87,80 y se mantuvo con la brecha más baja en cuatro meses con relación al oficial.

En ese segmento, el volumen negociado apenas superó los US$ 174 millones, en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) fue de US$ 41 millones y en futuros Rofex se negociaron US$ 410 millones.

Fuentes privadas estimaron que el Banco Central (BCRA) logró embolsar unos US$ 18 millones.

En el circuito financiero, el dólar operó con leves incrementos: el Contado con Liquidación (CCL) subió 0,5%, a $152,22 mientras el dólar MEP o Bolsa operó con un incremento similar, a $149,64.

El mercado cambiario volvió a mostrar signos de estabilidad y una señal de eso es la brecha de las diversas cotizaciones que están tendiendo a equilibrarse en torno a los $153.

A fines de octubre pasado, luego de una fuerte corrida cambiaria y en medio de tensiones, la brecha llegó a tocar un máximo del 150%, cuando el blue orilló los $200.

Sin embargo, desde comienzo del año, el dólar blue se desinfló $13 y la diferencia se mantiene en los niveles más bajos desde el 15 de septiembre de 2020.

Otro factor que favorece la calma de la plaza es el volumen de liquidaciones que se está registrando por parte de los exportadores.

Las empresas del sector agroexportador liquidaron más de US$ 2.140 millones durante enero, un 32,6% más que en igual mes del año pasado, monto que fue uno de los más altos de los últimos 18 años.

A ello se suma la oferta proveniente por las operatorias del dólar que se consigue a través de la bolsa, que se ubican actualmente por debajo del precio del blue.