Vendieron el unicornio argentino Despegar en más de $1700 millones de dólares

La empresa fundada por cinco amigos argentinos fue vendida a un grupo inversor europeo, según lo informó a través de un comunicado. Despegar ahora fue adquirida por Prosus, por la suma de US$ 1.700 millones.

“Los accionistas de Despegar recibirán US$ 19,50 por acción en efectivo, lo que representa una prima de aproximadamente el 33% sobre su precio de cierre de US$ 14,65 al 20 de diciembre de 2024, y una prima de aproximadamente el 34% sobre su precio de cotización medio ponderado por volumen de 90 días. La transacción valora Despegar en aproximadamente US$ 1.700 millones”, indicó Despegar en un comunicado de prensa.

Además, señalaron que “el Consejo de Administración de Despegar recomienda a los accionistas de Despegar que voten a favor de la transacción. Esta recomendación sigue el consejo unánime de un comité especial del Consejo de Administración compuesto únicamente por consejeros independientes y que se formó en relación con la transacción”.

“Prosus tiene una probada experiencia en la creación de empresas tecnológicas líderes en todo el mundo. Despegar se beneficiará de los importantes recursos, la experiencia operativa y las avanzadas capacidades de IA que aporta Prosus” argumentaron.

Despegar es considerada uno de los primeros unicornios argentinos, un caso de éxito fundado por un grupo de amigos compuesto Roberto “Roby” Souviron, Martín Rastellino, Christian Vilate, Mariano Fiori y Alejandro Tamer..