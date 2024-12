Adiós al Impuesto PAIS: Anticipan que ayudará a reducir la inflación

El Impuesto para una Argentina inclusiva y Solidaria (PAIS) cerrará su ciclo este lunes a las 24 y habrá dejado un aporte al fisco de algo más de u$s17.300 millones, el equivalente a 3% del Producto Bruto Interno (PBI). Fue una herramienta importante para engordar la recaudación durante el primer año de gobierno de Javier Milei, un período marcado por una caída de ingresos para el fisco.

El gravamen sirvió para compensar los efectos en materia fiscal del ajuste sobre la actividad económica. Según plantean los analistas, el desafío será reemplazar su aporte mediante recuperación de la actividad.

Pero el otro efecto importante que va a generar su extinción es que potenciará una baja de la inflación de los primeros meses de 2025. Hay que recordar que para mejorar su potencial recaudador Luis Caputo subió la alícuota al 17,5% para las importaciones en general y dejó la de 30% para las compras con tarjetas y viajes al exterior.

Por contraste, los primeros meses del año que está por comenzar deberían dar niveles de inflación más bajos comparados con igual período del año pasado, y también con los últimos meses de 2024.

Es de recordar que en realidad, el Impuesto PAIS ya no se cobra a las nuevas importaciones a partir del 23 de noviembre pasado, porque este tributo se abonaba en un 95% por adelantado. Con buen tino, desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidieron dar de baja esa modalidad ideada por el ex titular de la Aduana Guillermo Michel cuya finalidad era asegurar recaudación fiscal. No se podía cobrar un adelanto de un impuesto que al momento de cancelar el saldo final ya no existe.

Si se toma en cuenta la ultima planilla del INDEC de precios mayoristas, los productos nacionales subieron 1,6% en noviembre, en tanto que los importados bajaron 1,2%. Y eso se debe a la baja de la cotización del dólar. Ya a partir de diciembre se sumará que los importados dejaron de pagar 30% de impuesto PAIS.

Según señala en un informe el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el impuesto habrá pasado por la historia y dejará una recaudación equivalente a u$s17.300 billones. Según indica la consultora privada, este año aportó el 1,1% del PBI. En 2020, que fue el primer año de su aplicación, dejó 0,5%; en 2021, 0,24%; 2022, 0,42% y en 2023, 0,80% del PBI.

Entre enero y noviembre de este año, según indica la planilla de recaudación fiscal de ARCA el impuesto generó $6,16 billones. El mes pasado aportó $389.400 millones. Es probable que debido a la eliminación del anticipo del 95% en diciembre haya recaudado algo menos.