Milei dio detalles sobre su programa económico y anticipó que prevé un esquema sin intervención para el dólar

Javier Milei dio detalles sobre su plan para el dólar y anticipó que el próximo año implementará un sistema de “flotación limpia”. En una extensa entrevista con la revista Forbes Argentina, el Presidente también se refirió a su primer año de gestión y opinó sobre los argentinos que viajan a vacacionar al exterior.

“Recibimos en diciembre una inflación viajando al 54%, equivalente al 17.000% anual. El último dato dio 1,4%, o sea que es un poco más de 15%. Bajamos sustancialmente la tasa de inflación. Al mismo tiempo, tenemos un crawling peg, con el 2% mensual más la inflación internacional, que hoy dice que en términos de la inflación mayorista venimos a un ritmo de una deflación del 1% mensual”, comenzó Milei.

En esa línea, continuó: “Me podés decir que el consumidor viene 2,4%. Ok, casi en línea con el crawling peg, o sea que inflación cero. Pero si hago la descomposición en el IPC entre bienes y servicios, donde servicios está impactado muy fuertemente por los ajustes tarifarios, la inflación de bienes viene al 1,6% y la de servicios al 4,4%”.

Y agregó: “Este programa es mejor y mucho más consistente porque está construido desde el equilibrio fiscal. Además, lo logramos sin una hiperinflación previa, sin una expropiación tipo de Plan Bonex, no hicimos controles de precios, sin fijar el tipo de cambio y recomponiendo tarifas”.

“El programa genera una inflación inducida de 2,5% mensual. En la medida que repitamos otro mes con inflación en torno al 2,5% mensual, habilita que pasemos a bajar el crawling peg al 1%. Ahí vamos a tener una inflación objetivo de 1,5%. Si eso persiste, estamos en condiciones de ir a una parte vinculada ya a la flotación limpia y si resolvemos el problema de stock del Banco Central y la base monetaria en el formato tradicional coincide con la base monetaria amplia, estamos en condiciones de abrir el cepo”, adelantó.

Según explicó el mandatario, es fundamental cumplir con esas tres metas para eliminar completamente las restricciones cambiarias para “no va a generar inestabilidad de la demanda de dinero”.

Por otro lado, Milei se refirió a quienes eligen ir de vacaciones a Brasil porque es más barato que ir a la costa argentina: “No me parece una anomalía. La anomalía fueron los últimos 20 años de la Argentina. Hay subyacente una discusión de si el tipo de cambio está atrasado o no. En 2002 no se iba nadie de vacaciones. Teníamos un superávit de cuenta corriente, que tuvo un pico de 16 puntos el PBI, después fue 8 y entraban dólares hasta por las orejas. La pregunta es si estábamos bien, porque fue uno de los peores momentos de la historia argentina. Cuando hacés las cosas mal, tu moneda se deprecia”.

En ese sentido, descartó que haya atraso cambiario y argumentó: “Una forma que refleja que tenes atraso es que tenés el tipo de cambio fijo y perdés reservas. Argentina en el último año compró cerca de US$25.000 millones, con lo cual no vendría a ser el caso. Otro indicador es que lo cubrís con endeudamiento y Argentina en el último año canceló deuda por US$ 35.000 millones. Otra forma es sostener el dólar subiendo la tasa de interés, que bajamos del 235% al 35%. Por lo tanto, no están ninguno de los mecanismos con los cuales generás apreciación cambiaria”.