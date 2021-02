Vecinos se manifestaron en la casa de Kike Teruel por una supuesta agresión

La manifestación se concentró con el propósito de pedir justicia tras un supuesto ataque en manada que habría sufrido un joven la semana pasada en la casa de uno de Los Nocheros. “A mi sobrino lo atacaron entre 7 y 10 personas de los cuales él reconoció a Rodrigo y Felipe Teruel”, dijo una de las vecinas.

El hecho es investigado por la justicia, hay denuncias cruzadas entre la familia Teruel y el joven que habría sido víctima del ataque. El fiscal Ramiro Ramos Ossorio, quien lleva adelante dicha investigación, dijo la semana pasada que “la familia de esta persona, quien sería el dueño de casa, radica denuncias aduciendo hechos de violación de domicilio, daños de vehículos y lesiones producidas en el mismo contexto”.

El fin de semana, un numeroso grupo de personas se hizo presente con pancartas frente a la casa de Kike Teruel, donde habrían sucedido los hechos. “Pedimos justicia, todavía no sabemos nada hace una semana que estamos quebrados, tenemos una desesperación, tenemos miedo que ellos sigan haciendo lo mismo. No queremos que los hijos del poder nos pongan un pie encima, queremos justicia”, dijo la tía de Diego en Somos Salta, el joven que habría sufrido las agresiones.

La casa del Nochero también fue señalada como un lugar donde se realizan fiestas clandestinas. “Todos los que tienen plata son impunes, nosotros somos el trapo de piso para ellos. Los Teruel no se comunicaron con nosotros, no tienen humildad, no son humanos, parece que ellos han nacido con dinero y poder. Yo pido justicia por Diego, para que no haya más de estos casos, lo atacaron entre 7 y 10 personas de los cuales él reconoció a Rodrigo y Felipe Teruel”, dijo la mujer.