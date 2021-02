Engañada y estafada por su ex: la modelo salteña Mar Tarres contó el infierno que vive hace meses

La modelo e influencer salteña Mar Tarres compartió con sus seguidores de Instagram el duro drama que vivió con su ex novio. No sólo fue engañada por Fernando Morachi sino que además la estafó.

"Hoy quiero contar el infierno que viví con esta persona. Porque lo cuento? Porque los abogados me dijeron que la justicia no puede hacer nada y así el sigue por la vida cagando gente”, comenzó detallando la empresaria textil.

“Es mi ex pareja le preste muchísima plata en dólares que me prometió? que en el lapso de un año me iba a ir devolviendo en cuotas todos los meses. Y como la más estúpida le creí?, ya pasó un año y medio y jamás me devolvió nada", agregó Mar Torres.

Luego explicó que se trata de "un monto muy alto que es fruto de mi trabajo y esfuerzo nadie me regalo nada. Hace meses que le vengo pidiendo que por favor me vaya devolviendo en cuotas en partes como pueda y ni siquiera contesta el teléfono”.

Mar Tarres recordó también el infierno que vivió con su ex al recordar que "solo estaba conmigo por interés. Que se aprovechó? del amor que tenía por él para sacarme todo lo que podía. Pero esa es mi forma de ser, soy así la gente que me conoce sabe que tengo un corazón enorme y que siempre doy todo lo que tengo sin medirme, porque entiendo que la vida se trata de dar y no solo de recibir". /Paparazzi