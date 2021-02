Furor: Conocé a Michelo, el "robot" salteño con millones de seguidores en TikTok

Salta tiene aún muchas historias para contar, siendo muchos también los protagonistas de buenas noticias, las que hacen falta contar. En este caso, se trata de un artista callejero quien, con sus cualidades robóticas, ha revolucionado Tik Tok.

Esta es la historia de Michelo, el artista salteño del momento que es furor en la red social con millones de seguidores que disfrutan de sus divertidos y originales videos, en los que se puede ver la robótica y el talento a la par.

InformateSalta charló con Michelo para conocer cómo empezó todo hace 5 años. “Comencé bailando en las peatonales cuando me tuve que ir de Salta, no podía bailar en las peatonales, me fui a San Luis donde desarrollé este traje, lo terminé en Neuquén donde comencé a subir los primeros videos”, recordó.

Fue en esa provincia cuando consiguió su primer millón de seguidores. Posteriormente pudo volver en diciembre a Salta donde, con su amigo Nicolás, comenzó a filmarse en Plaza 9 de Julio, superando los 5 millones de seguidores en tan solo dos meses.

“Comencé con el sombrero, el cuerpo, los ojos y la boca, yo estudié electrónica y tarde 4 años para terminar el traje, solo y a pulmón con lo que juntaba en la calle para desarrollarlo”, explicó el proceso reconociendo a la par que “ser artista callejero es vivir el día a día, si la policía no te deja trabajar te morís de hambre”.

Su actual éxito viene luego de un año para el olvido con la pandemia. “Costó mucho, fue difícil, la pandemia fue un golpe muy duro, en enero se trabaja mucho y gracias a eso pude sobrevivir” el aislamiento. Pero el que espera tiene su recompensa y hoy Michelo es furor en Tik Tok, sigue entreteniendo a grande y chicos, sacando las sonrisas que tanto están faltando.

“Como artista callejero, yo quiero dar un buen espectáculo"