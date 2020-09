Día del Maestro: Del pizarrón al Tik Tok, la aventura de enseñar con pasión

¿Qué haremos para festejar el Día del Maestro? ¿Qué le podemos regalar a la seño? Eran algunas de las preguntas que mamás y papas, maestros y maestras se hacían pensando para esta jornada, en conmemoración al padre de la escuela, Domingo Faustino Sarmiento.

Este 11 de septiembre de 2020, quedará en la memoria de todo el ámbito educativo, las familias y los docentes, no solo por la pandemia del coronavirus sino porque ha sido el tiempo, la oportunidad para reconvertirse, aprender y reflexionar sobre la tarea realizada. Docentes, familias y alumnos se encuentran transitando un escenario muy distinto al que estaban acostumbrados, reinan los trabajos por WhatsApp, los videos grabados por el celular, los actos virtuales, los tik toks y muchas cosas más producto de la imaginación y de la creatividad que no tiene límites.







Con escasos elementos y con muchas limitaciones, los docentes de todos los niveles han sacado adelante cada una de sus clases. InformateSalta conoció la historia de las maestras de la Escuela N° 4654 Coronel Juan Pascual Pringles, ubicada en el Paraje El Simbolar en el departamento Chicoana. Trabajan con una modalidad de plurigrado y con alumnos a los que debieron acompañar con la entrega de cartillas en sus casas o con constantes mensajes de WhatsApp, sumando también a sus familias que fueron sus principales colaboradores.

“La cuarentena nos trajo muchas cosas que aprender, creo que fue un nuevo escenario del cual tuvimos que ir sacando otros talentos y que lamentablemente sin tener que estar en contacto con nuestros niños” contó Fabiana a InformateSalta, quien es docente inicial de la institución.

“Nosotros tenemos que lidiar con el contexto de estos niños que, al no tener el acompañamiento y el estímulo, lo único que piensan o que es más cercano a sus posibilidades es, dejar e irse a trabajar” dijo Estela, la directora al pensar sobre cómo han transitado este tiempo en el ámbito de la educación rural.

Sin caras largas y con una enorme sonrisa, ambas a través de una pantalla lograron transmitir el amor que sienten por su tarea y por esos pequeños a los que quieren brindarles todas las oportunidades que se merecen. “Creo que nada es una casualidad, se fue formado un equipo que una cosa es contarlo y otro es verlo. La inspiración más grande es que los niños conozcan el mundo que existe afuera de ese paraje, hemos tratado de todas las formas posibles de llevarles el mundo exterior a ese lugar” agregó Estela emocionada por la ardua pero gratificante tarea de llevar adelante la escuela Pringles.

Las lágrimas fueron inevitables al pensar en los niños, fuentes de todas sus inspiraciones. “Amo ser maestra jardinera y eso es lo que más me inspira. Hacerlos felices, si me dijeran que tengo que volver y no puedo abrazar a los chicos no podría volver. Quiero volver, pero con todo. Me inspira verlos reír, jugar, de ellos aprendo más que preparando una clase virtual” dijo Fabiana casi quebrada.

Y como todo en este tiempo, nada se logra sino es a través del trabajo en equipo, es aquí donde apareció un especial agradecimiento de las maestras para los papas, la mamás, las vecinas y los tíos, las tías que han hecho posible que cada niño pueda seguir aprendiendo. “Es una oportunidad para transformarnos, de aprender, de buscar las herramientas, aprender de esta oportunidad que se nos da ahora, ser más flexibles con la enseñanza” explicaron Fabiana y Estela.







Ambas coincidieron en que las familias lograron entender cuál era la mística de la escuela, ya que eso colaboró para que, durante estos seis meses sin encontrarse en un aula, pudieran seguir estando cerca de los chicos. Y esta experiencia ha traído cientos de anécdotas, como lograr la participación de niños que nunca lo habían hecho en una clase presencial, descubrir nuevos talentos, preparar actos a través de Tik Tok, y cientas más que quedarán grabadas en sus corazones.

“A los papas les diría que seguimos necesitando su apoyo y agradecida de todo, por estar siempre porque es muy importante su apoyo. A mis compañeras, que si uno no tiene una buena cabeza, como la seño Estela el equipo se viene abajo. Estamos contentos con todo lo que se generó, que nos sacó de eje por un tiempo, pero que pudimos seguir adelante” finalizó la “seño” Fabiana.

Mientras que la “dire” Estela expresó su profundo agradecimiento a todos, y brindó un mensaje de optimismo. “A mis colegas pedirles que no bajen los brazos, que trabajen en comunión, eso nos ayuda a lograr grandes objetivos y quizás nos van a quedar varias cosas por ver pero que siempre hay algo para dar y a los chicos les queda. ¡A no bajar los brazos!

Estela y Fabiana, docentes de las escuela Coronel Pringles del Paraje El Simbolar representan, hoy, a todos los maestros que con gran esfuerzo festejan su día, y así como ellas están colmados de emociones encontradas por la tarea llevada adelante en estos meses a través de la modalidad virtual.

¡Feliz día Maestros y Maestras! Les desea InformateSalta.