Se robaron el histórico anillo de Carlos Menem

La Justicia investiga el robo del histórico anillo con una piedra preciosa negra del recientemente fallecido ex presidente Carlos Menem.



Según adelantó el canal de noticias C5N, la pesquisa se instruye en Fiscalía N° 42 de la Ciudad y tiene en mira a un grupo de personas que fue contratada por la familia de Menem para hacer trabajos en la casa del ex mandatario de la calle Echeverría, en el barrio de Belgrano.

El robo de habría producido en diciembre pasado, cuando Menem fue internado. La causa está bajo secreto de sumario. Si bien no es un anillo de gran valor comercial, tiene un valor afectivo: se lo regaló su padre, como o hizo con el resto de sus hermanos.

Por ahora no hay detenidos, no se ha recuperado el anillo. "Cuando estaba con un problema de salud delicado, la denuncia no salió a la luz, con la intención de recuperar el anillo", dijo Diego Storto, abogado de la familia Menem. "Se está yendo por buen camino, tratando de hallar a los culpables. Se investiga a un grupo de personas", agregó.