Dos meses sin Faustino: Piden justicia por el remisero asesinado en La Rivera

El tiempo está pasando pero el dolor no abandona a los familiares de Faustino, el remisero que perdiera la vida a mediados de diciembre, cuando malvivientes lo habrían atacado para robarle su bicicleta, en la zona conocida como "La Rivera" que une Villa Palacios con Santa Lucía.

Este miércoles se cumplen exactamente dos meses desde que Faustino muriera a raíz del accionar de estos desalmados, y su familia decidió protestar nuevamente pidiendo a la Justicia no solo celeridad en las averiguaciones, sino que les explique qué está pasando con la investigación por el asesinato del conductor.

En horas de la mañana, familiares, amigos y conocidos del remisero se congregaron en el acceso principal a Ciudad Judicial con pancartas, carteles e imágenes con su rostro, reiterando su reclamo como ya lo hicieron en otras oportunidades por distintas partes de la ciudad.

Al respecto y en diálogo con el medio Todo Salta, el hermano de Faustino recordó en primer lugar que "hoy se cumplen de su fallecimiento, de cuando lo mataron", por lo tanto “estamos aquí para que nos llamen, que nos digan qué está pasando, que nos adelanten algo, ya pasaron dos meses y solo nos dicen que hay dos detenidos, que nos digan quiénes son”.

El familiar recalcó que sus intenciones de justicia también son porque “no queremos que le pase a nadie más, y no queremos estar aquí haciendo estas cosas, pero no nos queda otra, por mi hermano tenemos que hacer esto, no se está sabiendo nada”.

Dicho esto comentó que, con su muerte, Faustino “dejó dos hijos y un dolor inmenso que tenemos todos, muchísima gente nos apoya, nos llama y eso nos da fuerza para seguir adelante, nosotros no vamos a bajar los brazos”, concluyó.

“Queremos saber la verdad, qué está pasando”