Reforma Constitucional: Senadores continúa el debate y se espera el dictamen

Ya estaría casi todo listo para que este jueves por la tarde la Cámara de Senadores se reúna en sesión extraordinaria para acompañar el pedido del Ejecutivo para la reforma de la Constitución de la provincia. A la espera del dictamen por parte de la Comisión de Legislación, senadores estuvieron afinando los detalles y debatiendo el contenido de los puntos a cambiar, con varias posturas al respecto pero coincidiendo en la necesidad de la reforma.

Así lo señaló por FM Aries el senador Manuel Pailler, quien comparte esta cuestión pero difiere del momento. “Si bien alguien dijo que la sociedad no ha pedido una modificación, lo dicen los temas, la gente está cansada que los políticos estén siempre en el poder, que no haya independencia en los poderes, por qué los senadores y diputados empiezan a sesionar recién en abril”, comentó.

A esto espetó que “es necesaria la reforma, estoy de acuerdo pero no con que se haya aplicado a una sesión extraordinaria, yo en agosto planteé el tema, me hicieron entender que no se podía, esos pedidos hay que hacerlos cuando no es año eleccionario”, analizó.

Sobre su proyecto de modificación presentado, Pailler comentó que es similar al del Ejecutivo, pero más allá de eso repitió que “se podría haber tratado a fines del año para que las cámaras pudieran tratarlo”.

“No es lo que queríamos, pero se dieron las cosas de esta manera”

En cuanto al contenido debatido por los legisladores, expresó que hay temas que se coinciden, otros de debate como la elección del viceintendente, pero de todas formas “vamos a apoyar el llamado a reforma, estamos de acuerdo que se dé, no estamos de acuerdo con la forma en que se hizo”, subrayó.

Ahora queda pendiente la reunión de la Comisión de Legislación para que le otorgue dictamen al pedido. Dicha reunión estaría prevista para las 10.00 de este jueves y la sesión para su debate en Cámara está programada a las 17.00.