“Hiciste un bien grande como el cielo”, el orgullo de la madre del joven que donó 8 órganos

Oscar Alejandro Montenegro, un joven salteño de 20 años, se convirtió en un superhéroe al donar sus órganos y salvar 8 vidas. Había sido herido por delincuentes y quedó con muerte cerebral y por su expreso deseo, su familia no dudo en que se realicen las ablaciones.

En esta ocasión, María Alarcón, su mamá, una mujer que vive de la venta de empanadas en el barrio Ceferino, no pudo contener las lágrimas al recordarlo y al contar cómo fue el momento en que Oscar le dijo que se había anotado en el INCUCAI.

“Yo lo mandé a renovar el DNI de los 18 años y cuando el viene, me dijo que firmó el papel del INCUCAI para donar los órganos. Al principio le dije pero como, si moris me van a entregar tu cuerpo vacío, pero el insistió en que me iba a sentir orgullosa de él”, relató la mujer a Todo Salta Noticias.

El joven había iniciado los trámites y el papeleo para enlistarse como soldado del Ejército Argentino, lo que no tuvo tiempo de hacer pero lo que sí pudo es mejorar la calidad de vida de 8 personas.

“Doy gracias a Dios por tener un hijo que me dio mucha alegría y también ahora que está en los corazones donde el donó sus órganos que es la decisión de él", expresó su mamá.

La mujer manifestó que el médico que le realizó la ablación les dijo que los órganos estaban en muy buen estado, intactos. “Siempre he cuidado su salud, su comida, lo que él hacía. Le decía que no juegue de noche a la pelota. Amaba mucho a mi hijo, ha sido mi primer hijo varón, cuando el nació nos dieron un terreno. Él siempre ha sido bendición en nuestra casa”.

María indicó que lo único que espera es que todas las personas que recibieron los órganos puedan estar bien y le dedicó algunas palabras a Oscar. “Hijo hiciste un bien grande como el cielo, desde acá le digo a donde él está que estoy orgullosa y siempre lo voy a estar”.